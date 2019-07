Rally Estoniale stardib 105 meeskonda 16 riigist

Kokku registreerus 105 meeskonda

Shell Helix Rally Estonial on võistlejaid 16 riigist

Kokku 15 kiiruskatset kogupikkusega 151,98 kilomeetrit

Enim kõneainet on pakkunud 4 WRC meeskonna osalemine, eesotsas MM-sarja liidrite Toyota Gazoo Racing WRT ridades sõitvate Ott Tänaku ja Martin Järveojaga. WRC autosid on kokku stardis 8, teiste seas ka Rally Estonia esimesed võitjad Markko Märtin ja Kristo Kraag. Tugev konkurents on ka R5 autode klassis, kus kokku 13 autot ja sõitjaid nii WRC kui FIA ERC sarjast, kellega saavad ennast võrrelda Eesti parimad sõitjad.

Reedel sõidetakse Shell Helix Rally Estonia testikatsed, mille alguseks on 10.00 ja kvalifikatsioonikatse WRC autodele, mis algab kell 16.00.

Ralli avamisel toimub kiiremate sõitjate stardikohtade valik ja avalik pressikonverents stardipoodiumil, mida juhib WRC sarjast tuttav Becs Williams. See kõik tipneb Rally Estonia piduliku avamisega, mis kuulutab selle aasta võimsaima Baltikumi rallinädalavahetuse alanuks.

Laupäeval, 13. juulil kell 9.23 algab Shell Helix Rally Estonia 2019 esimene kiiruskatse, kokku läbitakse laupäeval üheksa kiiruskatset. Esimesel ja kolmandal katsel, Maaritsa katsel asub eelmisel aastal Rally Estonial debüteerinud Leigo pealtvaatamisala, mis pakub vaatamist nii Sportland hüppe kui ka lummavate loodusvaadete poolest.

Laupäeva sõidetakse kahel korral ka Rüa katse, kus asub kuulus Alaküla pealtvaatamisala, mille krooniks on Shell Helix hüpe. Samal katsel asub ka värskeim pealtvaatamisala, Truuta. Tegu on tänavu spetsiaalselt ehitatud lõiguga, kust publikul on 45 sekundi vältel näha hüppeid ning erineva kiiruse ja kaldega kurve. Laupäeva lõpetab Elva linnakatse, mille alguseks on 19.20.

Pühapäeval, 14. juulil on Shell Helix Rally Estonia kavas kuus kiiruskatset. Viimane neist on Tartu linnakatse, mille algus on kell 15.15. Linnakatse finišist suunduvad autod otse finišipoodiumile Tartu Raekoja platsil, kus kell 16.00 kuulutatakse välja ka Shell Helix Rally Estonia 2019 võitjad, kes saavad endale kaks identset spetsiaalse disainiga käsitsi värvitud võitjakiivrit.