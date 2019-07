Torn ja Poom tulevad Rally Estoniale uue generatsiooni R2 autodega, Virves loodab vanema masinaga konkurentsi pakkuda

Stardis JWRC ja FIA ERC sarjas osalevad eestlased

Sarja peaauhinna väärtus on 90 000 eurot

Eesti meistrivõistluse klassis EMV 3 stardis ka tugevad välissõitjad

2019. aastal on koostöös M-Spordi, Pirelli, MM-Motorspordi ja OT Racinguga korraldatava sarja peaauhinna väärtuseks 90 000 eurot. Igal etapil on heitlus selles sarjas olnud väga tihe ja sama on oodata ka Shell Helix Rally Estonial. Estonian Junior Challenge sõidetakse Eesti meistrivõistluste klassi EMV 3 sees. Selles klassis on Rally Estonial ka palju välissõitjaid.

Ametlikul WRC promotsioonirallil lähevad Ford Fiesta R2 autodega sõidetava Estonian Junior Challenge liidrina starti Ken Torn ja Kauri Pannas. Sel aastal on nende nimel ka kaks ERC FIA Euroopa autoralli meistrivõistluste etapivõitu ERC 3 Junior klassis M-Sport meeskonna Ford Fiesta R2T võistlusautoga.

Sarja liider Ken Torn on sel korral Rally Estonial startimas uhiuue Ford Fiesta R2T MK8'ga: «Kodune konkurents on maru tugev, kõik poisid on väga kiired ja lihtsat pole siin midagi. Loomulikult on hea, et sellise mastaabiga sündmus Eestis korraldatakse, eks suurem tähelepanu on arusaadavalt WRC sõitjatel, aga usun, et ka meie saame piisavalt pildis olla. Lisaks veel ka välissõitjad, kellega enda kiirust saab võrrelda. Rally Estonia on alati olnud mõnusa atmosfääriga ja saame nautida head rallinädalavahetust. Meie eesmärk on auto tervelt koju tuua ja koguda võimalikult palju punkte.»

Liidritest 30 punkti kaugusel ning sarja kolmandal kohal on Robert Virves ja Sander Pruul, kes peavad Rally Estonial Torni ja Poomi vastu võidu kihutama vanema Ford Fiesta R2T-ga: «Tegime küllaltki sisuka testi kahel erineval lõigul, kokku saime sõita ligi 100 kilomeetrit. Oleksime väga tahtnud võidelda esikoha eest, kuid meie kahjuks on kaks peamist konkurenti sel korral stardis uue generatsiooni autoga, seega puhta sõiduga midagi teha on praktiliselt võimatu. Samas niisama me midagi kindlasti ära ei anna ning anname endast parima.»

Üheksa punkti kaugusel Tornist on Roland Poom ja Ken Järveoja, kes osalevad Rally Estonial samuti uue Ford Fiesta R2T MK8-ga. Poom ja Järveoja osalevad tänavu Junior WRC sarjas ja kelle parim tulemus selles sarjast on Rootsi teine koht. Kokkuvõttes on nad hetkel viiendad.

Neljandalt ja viiendalt kohalt leiab vastavalt Kaspar Kasari, kelle kaardilugejaks on Rally Estonial Gabriel Müürsepp ning Gregor Jeetsi ja Kuldar Siku. Kõik sõitjad on Rally Estonial stardis. Eestlastest sõidab EMV3 klassis Peugeot 208 R2 autoga Georg Linnamäe, kelle kaardilugejaks on Volodymyr Korsia.