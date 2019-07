Tour de France’i liidrikoha kaotanud Teunissen: neid kahte päeva ei võta minult keegi

«Mingil hetkel jõuab reaalsus kohale, et särgi enda käes hoidmine läheb väga raskeks,» ütles Teunissen. Ta lisas: «Lõpuks, kui särgi üleandmise aeg kohale jõuab, on see ääretult pettumust valmistav. Ma ei usu, et see kunagi võiks uuesti juhtuda, seega oleks olnud tore, kui oleksin saanud särki veidi kauem hoida. Teisalt meeldib mulle asja positiivsest küljest vaadata. Kaks päeva järjest kollases särgis, ma tegin sellega veidi ajalugu ja mitte keegi ei saa seda minult ära võtta.»