Otseblogi: Nõmme Kalju avapoolaeg Meistrite liiga eelringis lõppes viigiseisul

Spordisõbrale pole vähimgi saladus: Balkani meeskonnad on iseäranis tugevad koduväljakul, ent võõrsil haavatavad. Shkendija on tolle kirjutamata reegli ehe tõestus.

Seevastu võõrsil jäädi juba 35 minutiga 0:3 kaotusseisu. Suuremast šokis suudeti siiski hoiduda - 0:4 allajäämine oli piisav, et tagada kokkuvõttes edasipääs.

Ühtekokku on Shkendija viimasel viiel hooajal 14 kodus peetud eurokohtumisest võitnud üheksa. Alistatud on järjekorras Krakowi Cracovia (Poola), Bakuu Nefttši (Aserbaidžaan), Mlada Boleslav (Tšehhi), Chisinau Dacia (Moldova), HJK (Soome), TNS ja Tiraspoli Šeriff (Moldova) – ehk võrdluses Kaljuga vägagi soliidne seltskond. Kaotatud on Gentile, AC Milanile, Salzburgile ja Trondheimi Rosenborgile – kõik tunnustatud ja tugevad jõud.