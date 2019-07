Postimehe aruanne: üks süütu olukord nullis Nõmme Kalju tubli töö

Minevikust tänapäeva. Eesti klubide kvartett seisis tänavuse eurosarja alates silmitsi ühise kohustusega: et mullune häbi (kõik viis duelli kaotati, üldiseks väravate vaheks jäi 7:23) maha pesta. Nõmme Kalju tegi täna otsa lahti, ülehomme järgnevad Eesti meistrile Euroopa liigas üles astuvad FC Flora, FCI Levadia ja Narva Trans.

Vutisõber mäletab, et veel hiljuti oli just Kalju see, kes meie klubide lippu kõrgel hoidis. Alates aastast 2013 jõuti viiel hooajal järjest eurosarja avaringist edasi, korra murti ühtejutti maha koguni kaks vastast. Mullu tabas Hiiu meeskonda aga valus tagasilöök, kui Islandil saadi Stjarnanilt valus 0:3 koslep.