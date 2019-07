PSG spordidirektor: Neymar võib sobiva pakkumise korral klubist lahkuda

«Neymar võib lahkuda kui tehakse pakkumine, mis sobib kõikidele osapooltele. Hetkeseisuga sellist pakkumist tehtud ei ole. Neymaril on hetkel meiega 3-aastane leping ning kuni puudub konkreetne pakkumine, ei soovi me lähemalt kommenteerida,» vahendab BBC Leonardo juttu.

Siiski möönis PSG spordidirektor, et nii Neymariga kui Barcelonaga on sel teemal kontaktis oldud ja asjaosaliste seisukohad on neile arusaadavad.