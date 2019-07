Norris ja Sainz sõidavad ka järgmisel hooajal McLareni meeskonnas

Nemad on selle meeskonna tulevik, peame neid igal juhul hoidma,« rääkis McLareni meeskonna pealik Andreas Seidl BBC-le, samas kui võidusõidu juht Zak Brown kinnitas, et plaan oli alati mehi hoida: See oli kogu aeg meie eesmärk. Paljud meeskonnad olid muidugi üritamas neid ka endale saada, sest pole oma sõitjatega rahul. Nüüd võime kuulujutud nende lahkumise osas unustada.»

Ka Lando Norris ise on rahul sellega, et saab ka järgmisel hooajal F1-sarjas McLareni meeskonnas kihutada: «See hooaeg on olnud päris vinge. Tulemused on olnud paremad, kui ma oodata olen osanud.»