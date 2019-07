NBA lisab mängu huvitava reeglimuudatuse

Igal peatreeneril on võimalus järgmisest hooajast kasutada ühe korra mängu jooksul vaidlustuslippu, mille järel asuvad kohtunikud vaidlustatavat olukorda videokorduse vahendusel analüüsima. Peatreener tohib lipuvisata platsile juhul, kui ta näeb, et tema võistkonnale vilistati ebakorrektne viga, kohtunikud eksisid joonereegliga või tegu oli vilistamata jäänud langevapalliga.

«Kui lipp on platsile visatud ja kohtunikud lähevad ekraanilt olukorda vaatama, siis peab olema täiesti selge nende poolne eksimus, et eelnevalt tehtud viga parandatuks saaks,» sõnas NBA korvpallitegevuste president Byron Spruell.

NBA kaotab sellega kõvasti mängutempos, kuid sellepärast on ka vaid 1 vaidlustus mängu kohta. 1 vaidlustus võib tunduda vähe, aga tihti võibki mängulõpu ära otsustada üks valeotsus kohtunikelt ning see tagab selle, et jääb ausus ja täpsus mängu juurde.