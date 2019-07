Mihkel Räim sõitis end saarte mängudel kullale!

«Olen võidus väga üllatunud, sest see ei mahtunud meie esialgsete plaanide hulka. Tavaliselt pole me saarte mängudel eraldistardis osalenud, sest ajakava pole tänu Eesti meistrivõistlustele klappinud. Eraldistart oli tavapärasest teistsugune, sest temposõiduvarustusest oli lubatud vaid eraldistardi kiiver, aga eraldistardirattaga poleks siin midagi teha olnudki, kuna rada oli väga tehniline, künklik ja saartele omaselt väga tuuline. Peamiseks konkurendiks pidasin Fääri saarte ratturit Torkil Veyhe, kes on viimasel kahel korral eraldistardi võitnud. Olen õnnelik ka meeskonna medali üle, sest meil pole eraldistardi spetsialiste ega puhtaid ronijaid, kes lõputõusul väga kiirelt liiguks, aga poisid sõitsid ühtlaselt tugevalt ja hoidsid Eesti lippu kõrgel,» võttis Räim sõidu kokku.