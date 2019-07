Manchester Unitedi peatreener hoiatas teisi meeskondi

Solskjaer sõnas pressikonverentsil mängijate üleminekute kohta selliselt: «Paul(Pogba toim.) ei tõsta end kunagi tähtsamale kohale kui meeskond ning ta annab alati endast parima. Ma ei saa midagi teha, et agendid teevad oma tööd ja räägivad meediasse jutte. Meil on Pauliga veel mõned aastad lepingut alles ja ta on fantastiline.»

Lisaks on jutte olnud tähtründaja Romelu Lukaku lahkumisest Itaalia meistriliiga meeskonda Inter. «Oleme Manchester United ja meil puudub vajadus kedagi müüa ning meeskonda parandades me ei maksa kellegi eest üleliia palju. On vaja õigeid mängijaid vajalikele kohtadele ning meil on meeskonnas palju häid mängumehi,» lõpetas Solskjaer avalduse.