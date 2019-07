Evans: Tänakul on rohkem fänne kui teistel kamba peale kokku

Tänavuse Rally Estonia plakateid kaunistab esimest korda WRC logo. Lõuna-Eesti teedel toimuv ralli pole küll MMi etapp, kuid võistlust korraldatakse koostöös WRC-sarja promootorite ja rahvusvahelise autoliiduga. See on ka põhjus, miks Rally Estonial on esindatud kõik WRC-sarja neli tehasetiimi. Rallifännid üle maailma saavad justkui boonusralli, sest ülekandeid näidatakse ka WRC All Live platvormil. Ralli korraldajatel on võimalik tõsta oma aktsiate hinda, et tulevikus juba MMi etapina WRC kalendrisse kuuluda.

30aastase Evansi ütlust mööda ei ole Eesti autotootjatele küll kõige magusam turg, ent Maarjamaa trumbiks on kirglikud rallifännid. «Ma ei tea päris täpselt, mis tingimustel uusi rallisid WRC kalendrisse võetakse. Teid on küll kõigest 1,3 miljonit, aga kui vaadata, kui palju käib Ott Tänakule MMi etappidel fänne kaasa elamas, siis seda on rohkem kui kõikide teiste sõitjate peale kokku,» ütles Evans.

Walesi rallimees tõdes, et Skandinaavia piirkonnas toimub Soomes ja Rootsis kaks ralli MMi etappi, kuid Rally Estonia sarnasele rallile oleks kalendris koht siiski olemas. «Selles piirkonnas toimub juba mitu rallit, aga kui mõelda kogu kalendri peale, siis ega Soomele sarnaseid rallisid seal rohkem ei ole,» vaagis ta Rally Estonia võimalusi pääseda tulevikus MMi kalendrisse.

Tõsi, parema ülevaate Rally Estoniast saab Evans alles juuli teisel nädalavahetusel, sest enne pole ta Eesti autospordi tippsündmusel osalenud. «Aga ma olen Eestis kaks korda testimas käinud: korra 2013. aastal ja 2017. aastal, siis juba uue generatsiooni autoga. Mõlemal korral olid teed väga ilusad ja mõistagi kiired. Olud olid üsna sarnased Soomele, aga veidi teise pinnase ja vähemate hüpetega,» selgitas Evans.

Elfyn Evans kihutamas kodustel Walesi teedel. Tunamullu võitis ta seal karjääri esimese ja seni ainsa MMi etapi. FOTO: @world/Red Bull Content Pool

Teatavasti toimub Rally Estonia ajal, mil WRC-sarja sõitjatel on ainukene võimalus aastas aeg mõneks ajaks maha võtta. Kas Eestisse tulemine oli M-Spordi käsk või Evansi vaba valik? «See oli valik. Ma ei pidanud otseselt osalema, aga mulle pakuti seda võimalust. Kui sul on võimalus koguda väärtuslikke miile, siis on mõistlik pakkumine vastu võtta. Eriti, kui Soome ralli on kohe ukse ees,» vastas Evans.

WRC-sarjas on praegu ajastu, kus mitu MMi tasemel sõitjat peavad karussellis toimuvat raja äärest vaatama. Terve hooaja kaasategemine on suur privileeg ning selle nimel tulev kõvasti pingutada. Evans, kelle tulevik pole viimastel hooaegadel sugugi selge olnud, teab seda hästi. «Olgem ausad, oleme siin, et töötada. Jah, Rally Estonia toimub puhkuse ajal, aga ega ma poleks sel ajal niikuinii rannas vedelenud. Kui mul on võimalus sellest rallist kasu lõigata, siis võib puhkus oodata. Küll ma vanemana puhata jõuan,» lisas Evans.