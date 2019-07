Autoralli varjatud pool. Kuidas valmistuvad Eesti sõitjad eelseisvaks ralliks?

MMi sarja sõitjad enne rallit oma masina pärast muretsema ei pea – meeskond on kõik vajalikud osad välja vahetanud ja auto on parimas vormis alati ette valmistatud. Sõitjate ülesandeks on enne rallit leida testiperioodil vajalik seadistus, mida omakorda ralli ajal kasutatakse.