Mihkel Räime klubi võib tagada suurklubi staatuse

Väidetavalt langetab Katjuša-Alpecini omanik Igor Makarov lõpliku otsuse Tour de France'i esimesel puhkepäeval, mis on juba eelseisval teisipäeval. Israel Cycling Academy on väga ambitsioonikas tiim, mis otsib suuri väljakutseid, kuid neil puudub vajalik UCI punktide arv, et tõusta maailma 20 parima meeskonna hulka ja tagada koht suurtuuridel, vahendab CyclingNews.