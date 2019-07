Suurpuhastus, mis toob Prantsusmaa tähtmängija Real Madridi

Real Madrid on asunud tegutsema, et koguda kokku vajalikud 200 miljonit naela, mis kulub Paul Pogba megatehingu teostamiseks. Selleks peab Hispaania pealinna meeskond enda arvutuste kohaselt loobuma koguni 6st mängumehest. Nendeks on Gareth Bale, Isco, James Rodriguez, Kaylor Navas, Lucas Vazquez ja Mariano Diaz.

Kõige probleem on tehingu leidmine Gareth Bale osas, kuna oleks vajalik leida klubi, kes jaksab 600 000 naelase nädalapalgaga mängumeest oma meeskonnas üldse ülalpidada. Bale on lähiajal vaevanud ka mitmed vigastused, mis teevad müügi veelgi keerulisemaks.

Teiseks tähtmängijaks, kes peab lahkuma on Isco. Tegemist on küll mehega, kes on varasemalt Zinedine Zidane valikusse kuulunud, kuid Real on juba tema kohapeale toonud sel suvel Eden Hazard ja Luka Jovic. See vähendab Isco jaoks rahuldavaks jäädavaid mänguminuteid.

Teiste mängijatega on lihtsam, sest nende jaoks on kosilasi kergem leida, kuna hinnalipik on kordades väiksem.