Otseblogi: suur Euroopa Liiga õhtu Eesti jalgpalliklubidele

Narva Trans - esimese vaatuse kell 18:30 Rakvere linnastaadionil pidav Trans on seni Euroopas õnne proovinud 16 erineval korral, kuid selle aja jooksul pole neil õnnestunud esimesest eelringist edasi saada. Mullu kohtuti Bosnia ja Hertsegoviina klubi Željezničariga, kellele vannuti alla kahe mängu kokkuvõttes 1:5. Vaadates varasemaid tulemusi eelnevatest euromängudest ja arvestades asjaolu, et piirilinna esindusmeeskond vahetas hiljuti peatreenerit, siis midagi paljulubavat ei tõota ka tänane kohtumine.

Transi vastane sel korral on aga Montenegro meeskond Podgorica Buducnosti, keda ei ole varasemalt eurosarjades suur edu saatnud. Viimane võit õnnestus Makedoonia meeskonnal Euroopas võtta 2016. aasta suvel, kui Euroopa Liiga avaringis alistati 2:1 Põhja-Makedoonia meeskond Rabotnički.

FC Flora - Üsnagi tagasihoidlikult on eurosarjades esinenud ka 11-kordne Eesti meister FC Flora. 26 korda eurosarjades madistanud Flora on vaid ühel korral suutnud esimeses ringis vastase alistada. See juhtus 2006. aastal, kui UEFA Cupi avaringis suudeti kahe mängu kokkuvõttes alistada norrakate Oslo Lyn. Pärast kahte mängu oli küll seis 1:1, kuid Flora edenes tänu võõrsil väravate reeglile.