Puust ja punaseks: mida kujutab endast Rally Estonia kvalifikatsioonikatse?

Testikatse ei vaja rallisõpradele ilmselt tutvustamist, sest kõik toimib üldjoontes samamoodi nagu WRC sarjas, aga tasub märkida, et Rally Estonial on testikatseks kaks teelõiku. Korraldajate otsusel läbivad stardinumbrite järgi esimesed kümme meest ehk kõrgeima prioriteediga sõitjad 6,40 km ja ülejäänud võistlejad 3,82 km pikkuse testikatse. Kümne mehe hulgas on kaheksa WRC-sõitjat ning kaks R5-klassi sõitjat.

Peamine põhjus peitub eelkõige selles, et Eestisse saabunud tippsõitjad saaksid testikatsele võimalikult palju keskenduda, sest neist enamikule on Rally Estonial osalemine peaproov Soome ralliks. Nad saavad auto seadistust ja tunnetust katsetada peaaegu et privaatsel teel.

Kvalifikatsioonikatse, mis on varem Rally Estonial kavas olnud kaks korda – 2012. ja 2013. aastal –, on paljudele fännidele arusaamatu või siiani üsna segane. Järgneb Postimehe selgitus, mida kurikuulus kvalifikatsioonikatse tänavusel Rally Estonial endast kujutab.

Kvalifikatsioonikatsel kihutavad ainult tehasetiimi autod ehk Toyotaga annab gaasipedaalile valu Ott Tänak, M-Spordi Ford Fiestaga Elfyn Evans, Hyundaiga Andreas Mikkelsen ja Craig Breen ning Citroëniga Esapekka Lappi.

Viis meest läbivad kvalifikatsioonikatse, mis on neile testikatsest juba tuttav, korra ja aegade tulemusel valivad õhtusel stardipoodiumil endale esimeseks võistluspäevaks stardipositsiooni. Valimist alustab kvalifikatsiooni kiireim, seejärel teise aja saavutanud mees ja siis juba järgmised kolm, kuid seal on kindel reegel: omavahel tuleb ära jagada kohad esimesest kuni viiendani. Ülejäänud järjekord moodustatakse stardinumbrite järgi ehk kuuendana asub rajale Valeri Gorban, seitsmendana Georg Gross, kaheksandana Markko Märtin ja nende järel R5-klassi rallimehed.

Postimehe spekulatsioon: kui Tänak võidab kvalifikatsioonikatse, valib eestlane tõenäoliselt esimese stardipositsiooni. Miks? Põhjus lihtne: Tänak läheb WRC sarja liidrina Soome rallil rajale just esimesena ja Rally Estonia oleks suurepärane proovikivi. Kuid see on pelgalt spekulatsioon.

Pühapäevaseks võistluspäevaks mingisugust stardikohtade valimist ei toimu, sest siis tuleb mängu pööratud järjestus, mis on rallisõpradele teada WRC sarjast. Ehk ei midagi uut.

Kvalifikatsioonikatse on aastate eest olnud kasutusel ka WRC sarjas. Paljud praegused tippsõitjad on avaldanud soovi, et korraldajad kaaluksid selle tagasitoomist.

«Kui mõtleme Sébastien Ogier’ ja Thierry Neuville’i kriitikale, et sarja liidritena on halb ja ebaaus rajale minna, siis selles mõttes annaks kvalifikatsioonikatse kõigile samasugused tingimused. Ja kui kõik tehasetiimi sõitjad sõidaksid kvalifikatsiooni, siis tuleks lihtsalt ise mees olla ja hea stardikoht välja sõita,» kommenteeris Rally Estonia 2019 korraldustiimi liige ja rallispordi asjatundja Rauno Paltser.

Paltser märkis, et konkurentsi silmas pidades muudaks kvalifikatsioonikatse kasutuselevõtt WRC sarja ebahuvitavaks, sest sel juhul oleks tippude (Tänaku, Ogier’, Neuville’i) ülevõim tõenäoliselt veel suurem kui praegu.