Täna Wimbledonis suurte mängijate suur mäng

Omavahelistes mängudes on edukam olnud hispaanlane 24 võiduga, kuid tuleb arvesse võtta, et koguni 16 kohtumist on toimunud liivaväljakutel. Suure slämmi turniiridel on 33-aastane Nadal Federeri võitnud 10 korda, samas kui šveitslane on suutnud hispaanlast alistada vaid kolmel korral.

Kuigi Federer mängib universaalselt väga hästi igal väljakukattel, on Wimbledoni muruväljak siiski kõige tõenäolisem paik, kus Šveitsi veteran võiks suurendada oma tiitlite arvu. Samas on mängijad tänavu kurtnud, et All England Clubi muru on aeglasem kui varasematel aastatel. See oleks vesi Nadali veskile. Nii imelik, kui see ka ei tundu, jagavad tenniseasjatundjad arvamust, et 33-aastane Nadal ja 37-aastane Federer mängivad mõlemad paremini kui kümme aastat tagasi. Seega on tennisehuvilistel täna võimalus osa saada ehk ühest ajalukku minevast matšist.