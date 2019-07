Favoriit Tänaku konkurendid eesotsas mentor Märtiniga

Ott Tänak – Martin Järvoja (Toyota Yaris WRC)

Ott Tänaku viimaste aastate kiirus räägib enda eest. Kaks viimast MMi aastat on ta lõpetanud üldkokkuvõttes kolmandana, kuid mullu rääkisid paljud asjatundjad juba, et Tänak on sarja kiireim mees. Lisaks võitis ta hooaja jooksul konkurentidest rohkem kiiruskatseid. 2017. aastal võidetud Sardiinia ja Saksamaa ralli, mullu lisandunud Argentina, Soome, taas Saksamaa ja Türgi ning tänavu juba saavutatud triumfid Rootsis, Tšiilis ja Portugalis teevad Tänaku saldosse kokku üheksa MM-ralli võitu. Sardiinia ralli viimasel kiiruskatsel tuli tehnilise rikke tõttu küll liidrikohalt viiendaks langedes üle elada ränk pettumus, ent Shell Helix Rally Estoniale läheb Tänak vastu sellegipoolest maailmameistrivõistluste liidrina. Lisaks tulevad nad mullust võitu kaitsma.

Ott Tänak ja Martin Järveoja Rally Estonia 2019 testikatsel. FOTO: Karli Saul / SCANPIX

Markko Märtin – Kristo Kraag (Ford Fiesta WRC)

Kui tuli uudis sellest, et üle pika aja hakkab kodupubliku silme all võistlema ka Markko Märtin, lõid palju rallisõbrad vaimustusest käsi kokku. Esiteks võib Märtinit pidada autoralli populaarsuse algallikaks, sest just tema imelised sõidud MMi karussellis aastaid enne Tänaku pildilekerkimist tõid Eesti maailmakaardile. Märtin võitis oma aktiivse sõitjakarjääri jooksul kokku viis WRC rallit ning teenis veel tohutul hulgal poodiumikohti.

Kuigi nüüdseks on Tänak oma mentor Märtini saavutused MM-sarjas ületanud, läheb põnevaks, kui palju konkurentsi suudab 43aastane Märtin 31aastasele Tänakule pakkuda. Märtini võimetes ei pea keegi kahtlema, ent kuna ta enam elukutselisena autorooli ei keera, kas ta võib olla piisavalt kiire, et Tänakule ohtlikuks saada? Märtin on Rally Estonia esimene võitja aastast 2010.



Markko Märtin ja Kristo Kraag Rally Estonia 2019 testikatsel. FOTO: Karli Saul / SCANPIX

Andreas Mikkelsen – Anders Jaeger-Amland (Hyundai i20 Coupe WRC)

Norra ralliduot peeti aastaid tagasi tulevaseks tiitlisoosikuks. Aastatel 2014–2016 oli neil Volkswagen Polo WRC masinaga nõnda hea klapp, et pigem oli üllatus, kui nad poodiumilt välja jäid. Sellesse kolme aastasse mahuvad Mikkelseni kolm etapivõitu, kuus teist ja 10 kolmandat kohta ning ka MM-sarja üldarvestuses saavutati neil aastatel pronksmedalid. Volkswagenist lahkumise järel pole sellist minekut näidatud, ent sellegipoolest on jooksvast aastast ette näidata teine koht Argentinas ja kolmas Sardiinias. Norrakatele on Shell Helix Rally Estonia suurepärane ettevalmistus Soome MM-etapiks.



Andreas Mikkelsen ja Anders Jaeger-Amland Rally Estonia 2019 testikatsel. FOTO: Karli Saul / SCANPIX

Elfyn Evans – Scott Martin (Ford Fiesta WRC)