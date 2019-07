FC Barcelonaga liitus talendikas jaapanlane

20-aastane Abe on hoolimata enda vanusest juba mullusel hooajal valitud Jaapani kõrgliiga parimaks noormängijaks. Head esitused väljakul teenisid mehele ka rahvuskoondise kutse. Oma debüüdi sai ta kirja Copa Americal Tšiili vastu.

«Tundsin, et Barcelonaga liitumine on minu jaoks uus ja huvitav katsumus, kuigi teisalt oli see ka raske otsus, sest lahkusin Antlersi juurest hooaja keskel,» kommenteeris jaapanlane üleminekut.