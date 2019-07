Esimesena medalita jäänud Hausenberg: «Täielik jama! Tahtsin 8.10 hüpata.»

«Arvasin, et olen suuteline hüppama vähemalt 8.10,» lisas 20aastane sportlane. Meenutusele, et just selle tulemusega võrdub Erki Noole Eesti rekord, vastas Hausenberg lõbusalt: «Ma ei mõelnudki sellele. Aga no hea küll, siis 8.11!»