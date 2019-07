Video. Elfyn Evans: Tänaku alistamine saab olema raske, aga anname endast parima

Päris palju kordi. Meie jaoks oli fookus sellel, et testida võimalikult palju Soome ralli jaoks. Me katsetasime hommikul erinevaid seadistusi ja tegime ka muudatusi. Meie eesmärk on Soome ralliks valmistumine, jätkame sellega kogu ralli vältel.

Kõik räägivad, et Rally Estonia on soojendus Soome ralli jaoks, aga homme algab siin võistlus. Kas plaanid võita?

Vaatame. Meie prioriteediks on muidugi Soome ralliks võimalikult hästi valmistuda. Samas üritame ikkagi Otiga võistelda. Ott tunneb siinset rada ja tal on kindlasti eelised. Lisaks sõidab ta hetkel väga hästi. Tema alistamine saab raske olema, aga anname endast parima.

Ma ei ole kindel. Ta vahetas rehvi katse lõpus. Võibolla oli tal mingeid probleeme, ma täpselt ei tea. Tema varasematest aegadest täna on näha, et ta on väga kiire ning see jätkub ka sellel nädalavahetusel, selles pole kahtlusi.