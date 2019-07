PM Rally Estonial. Tippsõitjad valisid stardikohad, Tänak läheb rajale esimesena

Neljandana valida saanud Tänak avab stardirivi. Ilmselt arvestas Tänak asjaolu, et Soome rallil tuleb tal WRC sarja liidrina samuti esimesena rajale minna ja Rally Estonia on selleks suurepärane proovikivi.

«Kahjuks me ei saa seda kunagi teada, sest ma polnud esimene. Aga asjaolud on sellised, et stardime nüüd esimesena,» kommenteeris Tänak, kuid ei avaldanud, kas oleks esimest stardikohta eelistanud ka siis, kui saanuks esimesena valida.