Märtin: Minu sõitmine on justkui Ivo Linna või Anne Veski juubelituur

«See võis olla kunagi veebruari lõpus või märtsi alguses, kui istusin kodus teleka taga ja otsustasin rallile tulla. See oli kehv otsus, sest kõik on nii kiired. Teised olid minu karjääri ajal alles poisikesed, kellel polnud veel juhilubegi. Nüüd on nad minust palju kiiremad,» rääkis Märttin enda otsusest selle aasta Rally Estonial osaleda.

«Mul on väga hea meel naasta rallile, mis on just minu kodulinnas. Mööda neid tänavaid sai kooli kõnnitud ning kogu ümbrus on mulle tuttav. Alates EOS rallidest, mis 2000. aastate alguses Tartu tänavatel korraldati, on areng olnud väga suur.»