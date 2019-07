Noor ratsanik pääses EM-il finaalvõistlusele

Eestit esindab tänavu esimest korda meie ratsaspordi ajaloos juuniorite takistussõidu võistkond. Tänavusel takistussõidu EM-il osalevad Elizabeth Põder, Berit Lehtsaar, Margareth Eikner (juuniorite tiim), Mia-Marleen Lanno (lapsed) ja My Relander (noored). Kolmevõistluses esindab Eestit Luise Vevers.

Takistussõitjatest on seni parima võistluse teinud Eikner hobusel Luigi vd Kornelishoeve, kes on kahe osavõistluse järel enne finaali 21. kohal. Juuniorid peavad hüppama 140 cm takistusi ja EM-ile kohaselt on rajad väga tehnilised ning rasked.