U-23 EM: Johannes Erm liigub esikoha ja 8450 punkti graafikus

Rootsis toimuvatel U-23 Euroopa meistrivõistlustel on kümnevõistlust kolme ala järel juhtimas eestlane Johannes Erm. Erm edestab peale kolme ala isikliku rekordi graafikut 96 punktiga. Edu eeldatavalt suurima konkurendi sakslase Niklas Kauli ees on 277 punkti.