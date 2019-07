PM Rally Estonial. Märtin avapäevast: selle autoga saaks meeletult kiiremini sõita, aga ma ei taha

Samuti tunnistas viis MM-rallit võitnud mees, et päeva alguses tuli rohkem eksimusi sisse: «Esimesel katsel oli päris mitu. Pärastlõunal oli üks veel, aga midagi suurt ja hullu ei juhtunud.»

Auto kohta jagus Märtinil palju kiidusõnu: «Auto on väga vinge ja kiire tee peal saaks meeletult kiiremini sõita, aga ma ei taha.»

Samuti rääkis ta paari sõnaga tänastest katsetest: «Mõned on ikka totaalselt muutunud, aga viimane oli väga sarnane. See oli lahe ja meeldis mulle. Üks katse pärastlõunal ei meeldinud mulle üldse, sest see oli ikka natuke üle tuunitud.»