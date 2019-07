Arsenal tõstis oma pakkumist Celticu kaitsja eest 10 miljoni naela võrra

FOTO: Action Images via Reuters/Scanpix

Arsenal on silma peale pannud hetkel Celticu jalgpalliklubis ning Šotimaa koondises mängivale kaitsjale Kieran Tierney’le. Kolm nädalat tagasi tegi Arsenal oma esimese pakkumise, kuid see lükati tagasi. Nüüd on mängus veel suuremad summad.