PM Rally Estonial. Järveoja: tagasi ei hoidnud me ennast üheski elemendis

Järveoja rääkis, et prooviti küll nii palju fännidega tegeleda, kui aega oli, aga kahjuks kõigiga ei jõutud: «Kui on võistlus, siis peab võistlusasjad ära tegema, aga teadupärast oli palju publikut meid siin toetamas, mis on suurepärane. Kõik nad tahtsid meiega pilti ja autogrammi, aga kahjuks kõigile aega ei jagu. Eks me andsime endast parima nii rajal kui ka raja ääres. Tore nädalavahetus.»