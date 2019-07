PM Rally Estonial. Märtin: võibolla 10 aasta pärast istun uuesti WRC auto rooli

«Eks need linna kiiruskatsed ole keerulised, eriti kui pole varem proovinud,» sõnas Märtin eilse Elva ning tänase Tartu linnakatsete kohta.

Märtin nentis eilse võistluspäeva lõpus, et ta olevat natukene väsinud. Tänase kohta ütles Märtin, et oli juba lihtsam. «Täna oli lühem päev, seega oli natuke lihtsam. Iga päevaga läheb see rallisõiduautoga sõitmine ju lihtsamaks.»