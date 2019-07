PM Rally Estonial. Emotsionaalne rallilegend tänas Eestit imelise ralli eest

Oliverile ning tema kaardilugejale Aaron Johnstonile jagati erinevate kategooriate võitude eest kokku viis karikat.

Oliveriga tehtud intervjuus sõnas noormees, et tegu oli fantastilise nädalavahetusega. «Nii suure eduga juhtida on väga raske, kuna õiget tempot saavutada on keeruline,» rääkis Oliver.

Samuti küsiti noormehelt, et millal võib teda näha WRC sarjas sõitmas. Selle peale oli noormees vägagi kidakeelne ning ütles, et tal on veel kõvasti kogemust vaja.

Tähistamise käigus tuli poega lava peale õnnitlema ka Petter Solberg. Petter oli väga tänulik kogetud nädalavahetuse eest ning avaldas erilist tänu Urmo Aava korraldustiimile.

Poja üle oli Petter väga uhke. «Noored tulevad peale ja sina lähed pensionile,» sõnas Petter uue generatsiooni pealetulekule.