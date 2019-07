Suninen ja Lappi loodavad, et Rally Estonia saab MM-sarja, aga mitte Soome ralli asemele

25-aastase Sunineni sõnul pole võimalust, et Rally Estonia puksiks Soome ralli MM-sarjast välja, kuid loodab, et naaberriigid mahuksid tipptasemele korraga. «Oi, seda ei juhtu kunagi. Monte Carlot ja Soomet ei võta keegi kalendrist ära. Aga Soome ja Eesti võiks korraga MM-sarjas olla küll, sest need pole liiga sarnased rallid,» lausus Suninen.

Suninen nautis Rally Estoniat kui spordipidu ja võistlust. «Mina näeksin seda rallit MM-sarjas. Siin ei sõideta nii palju metsa vahel kui Soomes, mis annab võimaluse rohkem piire kompida,» ütles soomlane, lisades, et tundis, kuidas fantastiline Eesti rallipublik elas sõitjatele rajal kaasa.

Teemu Suninen. FOTO: Karli Saul

Sunineniga nõustub ka Lappi. «Ma loodan, et Rally Estonia saab MM-sarja, aga samas tahan, et nii Eesti kui Soome oleksid seal. Kardan, et praeguses olukorras saab neist ainult üks olla. Aga kunagi ei tea, mis võib juhtuda, sest ka Poola ja Soome rallid olid samal ajal MM-sarjas,» kommenteeris Lappi, lisades, et lõppenud Rally Estonia oli suurepäraselt korraldatud.

28-aastane soomlane mainis, et tegelikult pole Eesti ja Soome teed sarnased. «Ma arvan, et siin on kiiremad teed kui Soomes,» ütles Lappi. «Rally Estonia on rohkem nagu Poola ralli, kus saab lõigata muru pealt, aga kui proovid Soomes lõigata, siis sõidad millelegi otsa ja juhtub õnnetus. See on peamine erinevus.»

Lappi usub, et kõik tehasetiimid (Citroën, Hyundai, M-Sport, Toyota) tulevad Rally Estoniale ka järgmisel aastal. «Ma ei näe ühtegi põhjust, miks nad ei peaks tulema. Mulle see ralli igatahes meeldib, sest see on hea ettevalmistus, saab kiire sõidu tunnetuse Soome ralliks,» märkis Lappi.

Muuhulgas andis Lappi Rally Estonia korraldajatele soovituse. «Mõneks ülesõiduks oli liiga vähe aega antud. Pidime katsele sõitma piirkiiruse lähedal ja see polnud kuigi hea. Kui jääksime politseile vahele, siis oleksime suures jamas. See on ainus negatiivne asi,» tunnistas Lappi. «Kui ülesõitudele panna viis minutit juurde, siis oleks kõik ideaalne.»

Esapekka Lappi. FOTO: Karli Saul