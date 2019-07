Eesti jäi korvpalli EM-i korraldusõigusest ilma

Eesti Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul tuleb korraldusõiguse teeninud riikidele au anda. «Kõik konkurendid olid väga tugevad. Minule teadaolevalt said määravaks üksikud hääled. Hetkel korraldusõiguse saanud riigid on ülitugevad kandidaadid, tugevate lubadustega. Kõik nad täitsid saali nõudmised – Gruusia ehitab kahe aastaga 15 000 inimest mahutava saali ja president Salome Zurabišvili kinnitas seda oma kohalolekuga.»

Mis jäi kandideerimise protsessist näppude vahele? «Oleme kogu selle kampaania raames FIBA juhatuses tugevalt esindatud ja järgmisel korral, juhul kui see tuleb, on meil teiste kandidaatide ees suur eelis. Hoolimata sellest, et me ei suutnud saali nõudmisi täita, toetas FIBA juhatus meid sedavõrd, et olime lõpuni konkurentsis. Seda näitas ka ülinapp kaotus teistele. Meil on arvestatav toetajaskond olemas ja protsessist saab õppida, mida järgmine kord teistmoodi teha.»