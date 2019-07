Eikner lõpetas Euroopa meistrivõistlused edukalt

„Ma jäin võistluse lõpptulemuse ja hobusega väga rahule. Luigi on ainult 8-aastane ja ei temal ega minul ole sellisel tasemel väga palju kogemust. Eriti suureks üllatuseks oli mulle meie tulemus esimeses osavõistluses, kus suutsime teha lühikesi pöördeid ning sõita tavapärasest palju kiiremini. Ainuke asi, mis mul endal kripeldama jäi, oli finaali teise osavõistluse teine takistus, millele lähenesin liiga aeglaselt ning sellest tulid ka vead. Muidu leian, et suutsime teha stabiilseid ja häid sõite ning hobune hüppas suurepäraselt. Ta on väga ettevaatlik ja püüdlik ning annab mulle palju enesekindlust. Ma tean parkuuri hüppama minnes, et kui ma ise sadulas ei eksi, üritab Luigi alati puhtalt hüpata,” jagas Margareth võistluse muljeid. Noor sportlane kiitis ka võistluspaik ja sealseid inimesi.