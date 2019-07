Neymar naases PSG treeningutele

Kuigi PSG alustas ametlikult hooaja ettevalmistusega juba eelmine esmaspäev, kuid Neymari seal ei olnud. Mängija väitis, et tal oli klubiga kokkulepe, et võib liituda klubi treeningutega nädal hiljem.

PSG sellisest kokkuleppest väidetavalt teadlik ei olnud ning hoiatas mängijat, et on valmis võtma kasutusele „vajalikud meetmed“, kui ta õigel ajal meeskonnaga ei liitu. Sellegipoolest osales Neymar laupäeval Sao Paulos peetud heategevusturniiril, mida korraldas sportlase fond Neymari Instituut.

Laupäeval rääkis Neymar spordikanalile Oh My Goal, et sportlase lemmikmälestus jalgpallist jääb aega, kui ta veel Barcelonas mängis ning oma praegust koduklubi PSGd 6:1 võitis.