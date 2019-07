Hamilton: turvaauto rajaletulek ei andnud mulle Bottase ees eelist

Hamilton ütles, et tema otsus oli turvaauto rajaloleku ajal poksi tulla: «See ei olnud planeeritud, aga mulle öeldi, et ma saaks minna. Ma mõtlesin enda variantide üle ja otsustasin selle kasuks.»

«Hommikusel strateegiakohtumisel mainisid sõitjad, et äkki võiks kasutada erinevaid strateegiaid. Sest kui sa paned samad rehvid, siis lõppeb võidusõit tõenäoliselt esimese kurvi või ringiga. Me tundsime, et erinevad strateegiad teeksid sõidu huvitavamaks. Me teadsime, et nad võistlevad nagunii üksteisega, aga võib-olla erineva strateegiaga. Seda me üritasimegi.»