Atletico Madrid on lähedal Tottenhami kaitsja soetamisele

28-aastane inglane on olnud Tottenham Hotspuri särgis kindel kaitsetugitala alates 2017. aasta Kyle Walkeri Manchester Citysse minekust, kuid oli eelmisel hooajal vormiga hädas.

2018. aasta MMil suurepärase turniiri teinud Trippier kaotas ka koha Gareth Southgate'i juhitud Inglismaa koondises ning mees on Tottenhami poolt saanud loa soovi korral lahkuda.

Nii Napoli kui ka Juventus on näidanud huvi üles mehe Itaaliasse meelitamiseks, kuid just Atletico on praegusel hetkel parimas positsioonis Trippieriga leping sõlmida.