Toto Wolff: Hamiltoni välja sõidetud kiireim ring oli absurdne

«Meeskond ei olnud loomulikult sugugi õnnelik, et ma otsustasin sellist asja teha. Kõik olid boksis ülimalt närvilised, sest nii kulunud rehvidega on ülimalt lihtne teha sõiduviga, aga see oli imeliselt hea tunne lõpetada võidusõit just sedaviisi,» rääkis Hamilton F1i-le.

«See oli absurdne, et Hamilton nii vanade rehvidega sellise ringi sõitis. Pühapäeva hommikul räägitakse sõitjatele, et lisapunkte sõidu lõpus püüdma minna pole mõistlik, sest see on ebavajalik risk. Ja siis sa näed sõidu ajal, kuidas see jutt on lihtsalt unustatud,» lausus meeskonna pealik Toto Wolff.