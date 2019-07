Vasaraheite valitsev maailmameister sel aastal tiitlit kaitsma ei tule

Uudisteportaal AFP vahendab, et nii treeneri kui ka sportlase sõnul on kõige suurem eesmärk olümpiamängudel heas vormis olla ning sportlane postitas oma Instagrami kontole ka pildi, kus on operatsioonijärgselt haiglavoodis – üks jalg lahases ning teisel kirjas Tokyo 2020.

Włodarczyk treener Krzysztof Kaliszewski ütles Poola uudisekanalile: «Operatsioonil selgus, et vigastus on veidi tõsisem. Ma ei lasku detailidesse, aga füsioteraapia kestab umbes kolm kuud. Me ei kiirusta kuskile ning eesmärgiks on Tokyo olümpiamängud ning kolmas kuldmedal.»