Evans peab Rally Estonial saadud vigastuse tõttu Soome MM-ralli vahele jätma

MM-sarjas neljandal kohal olev Evans võttis möödunud nädalal osa Rally Estoniast, kus ta neljanda koha saavutas. Ühel hüppel maandus Evans aga nii halvasti, et sai kogunisti sellise vigastuse, millega peab Soome MM-ralli vahele jätma. M-Sport ei kommenteeri täpsemalt, millise vigastusega tegu on.

«Ma olen tõeliselt pettunud, et pean Soome MM-ralli vahele jätma, aga me maandusime Eestis ühel hüppel nii halvasti, et mul soovitati Soome ralli vahele jätta. See oli raske otsus, aga pean ekspertide arvamust austama ja tegelema nüüd taastusraviga,» lausus Evans.