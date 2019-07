Mercedese pealik Wolff: reeglite piiril sõitmine on F1-sarjale ainult kasuks

"Olen sellise sõitmise ja tegutsemise fänn, aga ma ei taha näha meie meeskonnasiseselt ebavajalikult ohtlike manöövreid. Ma ei kahtlegi selles, et need mehed teavad, kuidas üheteise vastu võidu sõita," rääkis Wolff Autospordile.

"Olen sel hooajal mitmetelt sõitjatelt näinud sellist tegutsemist, mis on reeglite piiri peal. Eks me kõik tahame näha tegutsemist, mis tekitab küsimuse, kas see ikka on lubatud. See annab võidusõidule palju juurde. Lihtsalt meeskonna siseselt ei ole vaja liiga karmiks asju ajada," avaldas Wolff arvamust.