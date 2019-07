Bennet: mingisuguses teises Tour'i tiimis võiksin ma olla üldarvestuse liider

Kuigi Bennett tuli Tour'ile ülesandega olla tuulelõikaja Steven Kruijswijkile, ütles mees, et ta oli äärmiselt frustreerunud nii palju aega kaotada ning eriti viisil kuidas see juhtus, vahendab Cyclingnews.

«See oli veider olukord. Põhimõtteliselt, mis juhtus, oli see, et ma sain tee äärest tiimi käest pudeli ning kuna mul oli pudel endal olemas, siis ma küsisin raadio teel, kas keegi soovib lisapudelit,» sõnas Bennett.

«Keegi aga ei saanud teineteisest raadio teel aru ning miskipärast oli kaasa sõitvad tiimi autod arvamusel, et me polnud suutnud pudeleid laiali jagada, kuna tavaliselt on raja äärest kuulda, kui palju pudeleid on võetud ... pärast seda oli kõik läbi.»