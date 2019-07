PM Budapestis. Julia Beljajeva: tahan liiga palju ja see võtab vehklusest vabaduse

Aastatel 2013 ja 2017 krooniti Beljajeva maailmameistriks ehk need suured jõuproovid on talle õnnelikud olnud. Mis oli täna teistmoodi? «Kui keegi sinult midagi ei oota ja pole pingeid peal, siis tulebki,» vastas Beljajeva vestluses Postimehega.

«Tegelikult ka praegu keegi ei pressi mind. Aga tahan ise liiga palju ja see võtab vehklemisest vabaduse. Vajaksin vabamat mõtlemist, mitte ainult seda, et tahan hästi vehelda ja oma torked ära teha. Vehklemises mängib emotsionaalne ja mentaalne pool olulist rolli. Selles osas jäi praegu midagi puudu.»

Xu on Beljajeva vana tuttav. «Ta on võitnud erinevaid medaleid, tegi pärast Rio olümpiat pausi, aga nüüd on tagasi. Olen varem teda võitnud ja talle kaotanud. Viimati kohtusime mõni kuu tagasi MK-etapil Dubais, siis kaotasin 12:15,» tutvustas Beljajeva vastast.