Klopp: Liverpoolil pole võimalik kulutada nagu Barcelonal, PSGl või Manchester Cityl

Klopp ennast väiksematest rahalistest võimalustest häirida ei lase ning on väga rahul meeskonna kooseisu üle. «Meil on võib-olla üks positsioon, kuhu oleks täiendust vaja. Juhul kui me kedagi leiame, tuleb see teema kõne alla, aga otsest survet meil pole. Liverpoolil on lahendused igasugusteks olukordadeks juba praegu olemas,» mainis klubi loots.