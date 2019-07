Otseblogi: Levadia asus kohtumist islandlaste vastu juhtima, kuid lasi kiiresti viigistada

Levadia serblasest juhendaja Aleksandar Rogici hinnangul on meeskonna õlgadele langenud võidukohustus pigem positiivne. «Pinge on jalgpallis privileeg, millega on võimalik mänge võita ja imelisi tulemusi teha,» sõnas Rogic, kuid lisas seejärel, et tema survet ei tunne ja proovib ka meeskonnas tekitada pingevaba õhkkonna.