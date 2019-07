Epeenaistel jäi ka MMil koht esikümnes saamata

Eesti epeevehklejad on huvilised sõna otseses mõttes ära hellitanud. Nagu näiteks judokad 2000ndate aastate alguses, kui mitme aasta jooksul nopiti vähemalt ühelt tiitlivõistluselt ikka ja jälle mõni medal. Tänavu on käes seis, kus kahe suure jõuproovi peale kokku said naised individuaalvõistlustel parimana 13. koha – Katrina Lehis eile Budapesti MMil.