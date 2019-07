Raskest seisust välja tulnud Nõlvak ja Tiisaar pääsesid MK-etapil veerandfinaali

«Kui eile saime teada, mis tunne on 14:7 seisust kaotada, siis täna saime kogemuse mis tunne on 10:15 seisust rongi alt välja tulla ja võita. Kui keegi tahab omal nahal järgi proovida, siis annan vihje, et teine varjant on oluliselt meeldivam, aga esimest varianti on oluliselt lihtsam järgi teha,» kirjutatakse Nõlvak-Tiisaare Facebooki fännilehel.