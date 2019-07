Latvala: üritan suvepuhkuse ajal autoralli sootuks ära unustada

«Ma üritan suvise pausi ajal ralli üldse ära unustada ja selle peale mitte mõelda. Mul on mõnus uus suvila, üritan ralli asjadest täiesti eemale saada. See on mulle ainult kasuks, pean sellest ralli asjast veidikeseks lihtsalt välja saama,» rääkis Latvala wrc.com-ile.

«See hooaeg on olnud jälle väga keeruline. Pean selle pausi abil suutma end ümber häälestada ja Soome rallist alates üritama üha paremaks muutuda. Mul on kiirus olemas, aga mul on liialt halba õnne ja oma vigu. Nende kahe asja kombinatsiooniga polegi korralikke tulemusi,» rääkis Latvala.

«Viimasel rallil Sardiinias, kui ma esikohalt üle katuse käisin, mõtlesin vaid, et see pole võimalik et auto sellise koha peal niimoodi üle katuse läheb. Aga need asjad tuleb unustada ja tulevikku vaadata. Suvepaus aitab sellele kaasa,» kinnitas Latvala.