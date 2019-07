Teemu Suninen enne Soome rallit: lähen üha kiiremaks

Edasi on läinud ainult üles mäge. Viimase viie ralliga on Ford Fiestaga kihutav Suninen kogunud 62 punkti ja suvepuhkusele läks soomlane Sardiinia ralli teise kohaga. «Portugali ralli neljas ja Sardiinia teine koht olid väga head tulemused, kuid alles pool hooaega on seljataga ja kõike võib veel juhtuda,» jäi Suninen rahulikuks.

Suninen on veel üsna vähese kogemusega sõidumees WRC sarjas. Meie põhjanaaber on sõitnud WRC autoga vaid 20 rallit ning alles on saamas õiget tunnetust autos istudes. «Ma arvan, et olen teinud palju edusamme. Olen sõitmas üha enesekindlamat ja tunnetan autot paremini. Kogemus tagab sulle stabiilsuse ja just seda on vaja, et sõita korralikult WRC sarjas,» lõpetas Suninen oma mõtted Soome ralliportaalile.