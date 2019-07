PM Budapestis. Julia Beljajeva: peame harjutama kaotusseisus tegutsemist

"Uute reeglite kohaselt tuleb kaotusseisu hiljemalt ühe minuti jooksul sooritada torge, muidu saab kaotusseisus olija hoiatuse. Peame harjutama kaotusseisus tegutsemist. Siis on raske vehelda, sest vastane tõmbub kaitsesse. Kui aega piisavalt, tuleb otsida õiget võimalust ja rünnata tolle minuti lõpus. Peamine on jääda rahulikuks," rääkis Beljajeva, kes oli ses matšis Eesti parim saldoga +2.

"Nende vastu tuleb nahaalne olla, nad vehklevad emotsiooni pealt. Seekord läks nii. Maikuus Dubai MK-etapil kah kaotasime Venemaale, enne seda polnud me nendega päris kaua kohtunud. Teeme koju jõudes analüüsi.

Eesti ankrunaine Katrina Lehis lisas, et kui matšis Venemaaga vahe ühel hetkel kärisema hakkas, venis see liiga suureks. "Pärast seda saime Poola vastu ilusti hakkama (tulemus 45:35 - toim), USA (30:35 - toim) on meile aga alati pinnuks silmas olnud," märkis Lehis. Eesti naiskond lõpetas MMi 6. kohaga.