Gareth Bale Neymari vastu: kas tõesti tuleb vahetus?

Nii Neymar kui ka Gareth Bale on sarnases olukorras: koduklubis nad enam jätkata ei saa, vahendab Independent. Neymar ei soovi enam PSG-d esindada ning Bale lükatakse Zidane'i valikute pärast tiimist välja.

Mitme allika teatel on Neymarile viimaste nädalate jooksul korduvalt pakutud vahetust Gareth Bale'iga. See ei oleks küll 1:1 vahetus, sest Real peaks PSG-le teatud summa peale maksma.

See lahendaks mõlema mängija mured - Neymar saaks taas Hispaanias mängida ning Bale kuuluda klubisse, kus teda hinnatakse.

Kuigi ka Barcelona on näidanud huvi brasiillase vastu, ei suudaks keegi teine peale Reali vastavat hinnalipikut või vastava kaliibriga mängija vahetust PSG-le pakkuda.

Viimased nädalad on näidanud mõlema klubi püüdlusi tehingud läbi viia, kuid erinevatel põhjustel on need siiamaani läbi kukkunud.